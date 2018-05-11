Власти Майами приняли решение по вопросу проведения этапа Гран-при «Формулы-1»

Власти Майами одобрили проведение в городе этапа Гран-при «Формулы-1», сообщает «Советский спорт».

«Я считаю, что это невероятная финансовая прибыль для города, округа и Южной Флориды. Это всё равно что каждый день проводить в Майами Супербоул», — цитирует уполномоченного представителя округа Майами Хосе Диаса Autosport.

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Отмечается, что для подтверждения организации этапа Гран-при в Майами необходимо обсуждение вопроса с представителями Международной автомобильной федерации (FIA).

Отмечается, что согласие властей города ускорило переговоры, но организация этапа Гран-при в Майами станет возможна только после обсуждения вопроса с руководством Международной автомобильной федерации (FIA).

Ранее сообщалось, что Гран-при «Формулы-1» в Майами может пройти в 2019 году.