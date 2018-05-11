В WADA пожаловались на агрессивное поведение персонала сборных на Играх-2018

Независимые наблюдатели Всемирного антидопингового агентства (WADA) в своем отчете обратили внимание на агрессивное поведение персонала сборных на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане, сообщает ТАСС.

По словам представителей организации, агрессия со стороны персонала атлетов оказывалf негативное влияние на коллег, других спортсменов и сотрудников допинг-контроля.

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«Напряженность была связана с недостатком в понимании процессов допинг-контроля. Часто проблема вызвана незначительным изменением в процедуре допинг-контроля», — говорится в документе.

В отчете отмечается, что на Олимпийских играх возникали проблемы из-за плохого знания английского языка южнокорейским персоналом по допинг-контролю.

«В многочисленных отчетах отмечались случаи, когда местный персонал по допинг-контролю не мог эффективно общаться со спортсменами из-за проблем с английским языком. Это ставило под угрозу доверие к процедуре допинг-контроля со стороны спортсменов», — добавили в WADA.

Также поступали жалобы на уведомления о тестировании атлетов во внесоревновательный период.

«Многие жаловались на то, что им приходилось сдавать допинг-пробы в день соревнований и при этом ждать своей очереди, поскольку несколько спортсменов были уведомлены о тестировании одновременно, персонал не мог справиться с притоком спортсменов», — отмечается в тексте.

По итогам Игр-2018 независимые наблюдатели остались довольны допинг-контролем.

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