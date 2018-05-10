IBU обвинили Россию в покупке прав на проведение чемпионата мира по биатлону

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил, что Тюмень получила право на проведение чемпионата мира по биатлону в 2021 году с помощью коррумпированных действий. Об этом сообщает «Советский спорт».

«В процесс голосования вмешивалась коррупция. Мы считаем, что некоторым делегатам были обещаны деньги или помощь в проведении тренировочных сборов за их голоса, но этого никто не подтвердил. Я думаю, закрытое голосование дает меньше шансов для коррупционных махинаций», — цитирует Бессеберга NRK.

Ранее представитель специального управления австрийской прокуратуры по расследованию экономических преступлений Ингрид Машль-Клаузен заявила, что полиция страны подозревает 12 человек в мошенничестве по допинговым вопросам и коррупции в Международном союзе биатлонистов.