IBU обвинили Россию в покупке прав на проведение чемпионата мира по биатлону

Президент IBU Андерс Бессеберг РИА «Новости»

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил, что Тюмень получила право на проведение чемпионата мира по биатлону в 2021 году с помощью коррумпированных действий. Об этом сообщает «Советский спорт».

«В процесс голосования вмешивалась коррупция. Мы считаем, что некоторым делегатам были обещаны деньги или помощь в проведении тренировочных сборов за их голоса, но этого никто не подтвердил. Я думаю, закрытое голосование дает меньше шансов для коррупционных махинаций», — цитирует Бессеберга NRK.

Ранее представитель специального управления австрийской прокуратуры по расследованию экономических преступлений Ингрид Машль-Клаузен заявила, что полиция страны подозревает 12 человек в мошенничестве по допинговым вопросам и коррупции в Международном союзе биатлонистов.