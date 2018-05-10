Заседание CAS по делу Крушельницкого состоится в начале июня

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев рассказал, когда состоится слушание в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого, который отстранен за нарушение антидопинговых правил.

«Мы буквально на следующей неделе узнаем точную дату суда. Стоит ориентироваться на то, что заседание пройдет в начале июня. Мы подадим документы, потом у международной федерации будет четыре дня на ознакомление, после чего будет назначен суд», — цитирует Свищева ТАСС.

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18 февраля во время зимних Олимпийских игр в Пхенчхане допинг-проба Крушельницкого дала положительный результат. В его организме был обнаружен мельдоний. Он и его партнер Анастасия Брызгалова были лишены бронзовой медали.

Ранее сообщалось, что 25-летнему керлингисту грозит дисквалификация.