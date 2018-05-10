Тренер рассказал про новые цели Медведевой

Новый тренер российской спортсменки Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал про цели, намеченные фигуристкой, передает «РИА Новости».

«Мне прекрасно известна цель Медведевой — выиграть следующие Олимпийские игры. На пути к этим Играм у нас будет три чемпионата мира. Выиграет ли она все три — не знаю. У меня нет хрустального шара», — сказал Орсер.

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По словам специалиста, Медведева находится на распутье, однако новая команда спортсменки постарается сделать все возможное, чтобы помочь успешно преодолеть этот период.

Ранее сообщалось, что один из самых востребованных хореографов мира в фигурном катании канадец Дэвид Уилсон будет готовить программы для Медведевой.