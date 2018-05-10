Американский теннисист: Трамп предлагал мне $1 млн за игру с сестрами Уильямс

Американский профессиональный теннисист, семикратный победитель турниров «Большого шлема» Джон Макинрой заявил о том, что президент США Дональд Трамп предлагал ему еще до своего избрания сыграть с Сереной или Винус Уильямс за $1 млн., сообщает «Советский спорт».

«Это было в тот момент, когда многие обсуждали возможность проведения игр между мужчинами и женщинами. Сестры Уильямс говорили, что могли бы обыграть многих мужчин.

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Однажды я комментировал матч и получил конверт от Трампа с соответствующим предложением. Но мне никогда не приходило в голову играть с женщиной», — слова Макинроя передает TMZ.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своей сопернице Кики Бертенс в 1/4 финала турнира в Мадриде.