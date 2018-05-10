«Бостон» обыграл «Филадельфию» и вышел в финал конференции

Баскетбольный клуб «Бостон Селтикс» вышел в финал Восточной конференции НБА, сообщает ТАСС.

На домашней площадке «Селтикс» одержал победу над «Филадельфией» со счетом 114:112 (25:24, 36:28, 22:30, 31:30) в пятом матче серии четвертьфинала плей-офф НБА. Счет в серии стал 4:1 в пользу «Бостона», что и позволило подопечным Брэда Стивенса обеспечить себе путевку в финал конференции.

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Самым результативным игроком в составе победителей стал нападающий Джейсон Тейтум, на счету которого 25 очков

В финале Восточной конференции «Бостон» сразится с «Кливлендом», который ранее взял верх в серии с «Торонто» (4:0). Примечательно, что команды уже встречались год назад на этой стадии турнира. Тогда победу одержали «Кавальерс».

НБА — плей-офф. 1/2 финала — Восток. 5-й матч

«Бостон Селтикс» (Бостон) — «Филадельфия Сиксерс» (Филадельфия) — 114:112 (25:24, 36:28, 22:30, 31:30)