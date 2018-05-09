«Ювентус» разгромил «Милан» и завоевал Кубок Италии

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Туринский «Ювентус» одержал разгромную победу над «Миланом» в финальном матче Кубка Италии сезона-2017/18. Встреча завершилась со счетом 4:0, сообщает «Советский спорт».

В составе победителей дубль оформил защитник Мехди Бенатиа, а также голом отметился Дуглас Коста. Кроме того, мяч в свои ворота срезал нападающий «Милана» Никола Калинич.

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Таким образом, «Ювентус» в четвертый раз подряд стал обладателем Кубка Италии. Для туринского клуба это 13-я победа в турнире.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Италии. Финал

«Ювентус» (Турин) — «Милан» (Милан) — 4:0

Голы: 1:0 — Бенатиа — 56, 2:0 — Коста — 61, 3:0 — Бенатиа — 64, 4:0 — Калинич (автогол) — 76