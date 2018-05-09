Армстронг сравнил свой допинг с российским

Американский велогонщик Лэнс Армстронг, пожизненно отстраненный от спортивной деятельности и лишенный всех наград за употребление допинга, сравнил свое положение с ситуацией вокруг российского спорта. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Моя история не сильно отличалась от сегодняшней вокруг России. Громкая история, которую любят СМИ и политики, когда те, кто регулирует процесс, могут продемонстрировать силу и показать, что они что-то делают. Символ атакуют, публично расчленяют — и все уходят, довольные собой», — цитирует спортсмена издание VeloNews.

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46-летний американец раскритиковал действия Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении России, посчитав их «большим шоу, которое не принесло положительных результатов».

«Такое случается во всех сферах жизни: я это, русские или статуя конфедерата. Символы атакуют, чтобы те, кто регулирует процесс, выглядели хорошо, но проблема от этого не меняется», — подытожил велогонщик.

Ранее сообщалось, что велогонщик Армстронг выплатит $5 млн за отказ от судебного разбирательства.