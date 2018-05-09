Отец тренера сборной России: Знарок считает себя обиженным

Заместитель генерального директора петербургского СКА по подготовке резерва Петр Воробьев, который является отцом исполняющего обязанности главного тренера сборной России по хоккею Ильи Воробьева, рассказал о своих взаимоотношениях с Олегом Знарком, который занимал эту должность ранее.

«Я лично звонил Олегу Валерьевичу, хотел поговорить. Но он не стал снимать трубку. Видимо, считает себя обиженным. Перезванивать я не стал, зачем? Нам оправдываться не в чем. Я вообще ничего не знал про это назначение. Илья тоже никому не навязывался. Но чувство неловкости у него все равно присутствует, конечно», — цитирует Петра Воробьева сайт «Матч ТВ».

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В апреле стало известно, что Знарок не будет возглавлять российскую сборную на чемпионате мира — 2018 в Дании. Его обязанности выполняет Илья Воробьев.

Под руководством Воробьева россияне выиграли на мировом первенстве три матча из трех с общим счетом 20:0.