Российский форвард «Сент-Луиса» Сошников рассказал о своем будущем в НХЛ

Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Никита Сошников по окончанию чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании, примет решение о продолжении карьеры в НХЛ. Слова хоккеиста приводит ТАСС.

«По моему будущему пока ничего сказать не могу. Любой игрок хочет выступать в НХЛ, но есть жизненные обстоятельства. Поэтому принимать решение я буду летом, сейчас ничего не могу сказать про контракт», — заявил форвард.

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В феврале этого года Сошников перешел из «Торонто Мэйпл Лифс» в «Сент-Луис». В 12 проведенных матчах в НХЛ россиянин забросил одну шайбу и отдал одну голевую передачу.

Контракт нападающего с американской командой истекает 30 июня.

Ранее сообщалось, что нападающий Никита Гусев был внесен в заявку сборной России на чемпионате мира по хоккею.