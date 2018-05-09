Решение об участии хоккеиста Гусева в игре против Чехии примут в день матча

Старший тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов поделился мнением об участии нападающего Никиты Гусева в матче группового этапа чемпионата мира с командой Чехии. По его словам, решение о том, сыграет ли он против чехов, будет принято в день встречи.

«Состояние Гусева нормальное, улучшается, дало нам положительное решение по его дозаявке. Решение о том, будет ли он играть завтра, будет принято перед игрой. Тяжело говорить, с кем он сыграет. Оставили одно место в заявке, а кем будет оно заполнено — будем смотреть дальше», — цитирует специалиста ТАСС.

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Ранее сообщалось, что Гусев был внесен в заявку сборной России по хоккею на чемпионате мира, который проходит в Дании.

Матч Чехия — Россия состоится 10 мая в 21:15 мск.