Российская гимнастка поразила пользователей сети своей фигурой и пластикой

Российская гимнастка Яна Кудрявцева поделилась с подписчиками фотографией в купальнике, сообщает «Советский спорт».

В своем инстаграме она выложила фото с одного из пляжей на Мальдивах. На фотографии гимнастка демонстрирует свою потрясающую пластичность.

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Яна является серебряным призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года и тринадцатикратной чемпионкой мира по художественной гимнастике.

В 2017 году спортсмена завершила спортивную карьеру. Кудрявцева — юная абсолютная чемпионка мира за всю историю художественной гимнастики.

Ранее гимнастка удивила подписчиков фотографией в купальнике.