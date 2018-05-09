Российский тяжелоатлет дисквалифицирован на четыре года за допинг

Николай Панайотиди Официальный сайт ЦСКА

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) приняла решение дисквалифицировать российского штангиста Николая Панайотиди за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы IWF, срок отстранения спортсмена составляет четыре года и отсчитывается с 24 ноября 2017 года.

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В декабре 2017 года допинг-проба Панайотиди дала положительный результат на наличие метенолона, который запрещен для использования.

Дисквалификация штангиста завершится в 2021 году.

В своей карьере Панайотиди завоевал серебряную медаль российского первенства среди юниоров в 2017 году.

Ранее стало известно, что до участия в Олимпийских играх — 2020 будут допущены только два российских тяжелоатлета.