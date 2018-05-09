Российский тяжелоатлет дисквалифицирован на четыре года за допинг

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) приняла решение дисквалифицировать российского штангиста Николая Панайотиди за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы IWF, срок отстранения спортсмена составляет четыре года и отсчитывается с 24 ноября 2017 года.

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В декабре 2017 года допинг-проба Панайотиди дала положительный результат на наличие метенолона, который запрещен для использования.

Дисквалификация штангиста завершится в 2021 году.

В своей карьере Панайотиди завоевал серебряную медаль российского первенства среди юниоров в 2017 году.

Ранее стало известно, что до участия в Олимпийских играх — 2020 будут допущены только два российских тяжелоатлета.