«Хьюстон» вышел в финал Западной конференции НБА

«Хьюстон Рокетс» на домашней площадке обыграл «Юту Джаз» в пятом матче полуфинальной серии Западной конференции со счетом 112:102. Об этом сообщает ТАСС.

Лучшим игроком матча признан разыгрывающий «Хьюстона» Крис Пол, оформивший дабл-дабл из 41 очка и 10 передач.

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На счету Джеймса Хардена 18 очков.

В составе «Юты» 24 очка удалось набрать Доновану Митчеллу. 22 очка у защитника гостей Алека Беркса.

Окончательный счет в серии стал 4-1 в пользу «Рокетс». Таким образом, команда вышла в финал конференции, где встретится с победителем встречи «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Голден Стэйт Уорриорз».

НБА — плей-офф. 1/2 финала — Запад. 5-й матч

«Хьюстон Рокетс» (Хьюстон) — «Юта Джаз» (Солт-Лейк-Сити) — 112:102 (21:16, 33:30, 21:32, 37:24)