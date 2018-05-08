Сборная Чехии обыграла команду Швейцарии в матче ЧМ по хоккею

Сборная Чехии одержала победу над командой Швейцарии в групповом матче чемпионата мира по хоккею 2018 года в Дании. Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу чешской сборной. Об этом сообщает «Советский спорт».

Счет в матче на 11-й минуте открыл нападающий сборной Швейцарии Нино Нидеррайтер, который затем оформил дубль. Забитыми шайбами в составе швейцарцев также отметились Грегори Хофман и Симон Мозер.

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У победителей забивали Доминик Кубалик, Михал Моравчик, Дмитрий Яшкин и Михал Ржепик, также реализовавший победный буллит.

В следующем раунде чехи встретятся с лидером группы А — сборной России. Матч состоится 10 мая.

Хоккей. Чемпионат мира — 2018. Группа А.

Чехия — Швейцария — 5:4 (1:1, 3:3, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: 0:1 – Нидеррайтер (Хофман) – 11:13 (5x4),

1:1 – Кубалик (Нечас) – 16:21 (5x4),

1:2 – Хофман (Андригетто, Диас) – 20:47 (5x4),

1:3 – Мозер (Вермин, Мюллер) – 22:07 (5x5),

2:3 – Моравчик (Скленичка, Гика) – 24:09 (4x4),

2:4 – Нидеррайтер (Мозер, Унтерзандер) – 27:21 (5x4),

3:4 – Яшкин (Моравчик, Нестрашил) – 27:43 (5x5),

4:4 – Ржепик (Кубалик) – 34:26 (5x5),

5:4 – Ржепик – 65:00 ( ПБ)