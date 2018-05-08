«Нэшвилл» обыграл «Виннипег» и сравнял счет в серии

«Нэшвилл Предатоз» на выезде обыграл «Виннипег Джетс» в шестом матче полуфинальной серии Западной конференции со счетом 4:0. Об этом сообщает «Советский спорт».

В составе победителей по дублю у Виктора Арвидссона и Филипа Форсберга.

На счету форварда «Предаторз» Райана Джохансена две результативные передачи.

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Хоккей. НХЛ — плей-офф. 1/2 финала — Запад. 6-й матч

Виннипег Джетс (Виннипег) — Нэшвилл Предаторз (Нэшвилл) — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Голы: 0:1 – Арвидссон (Йози, Джохансен) – 01:02 (5x5),

0:2 – Форсберг (Смит, Джохансен) – 28:16 (5x5),

0:3 – Форсберг (Арвидссон, Йози) – 45:55 (5x5),

0:4 – Арвидссон (Форсберг) – 55:58 (en)