«Филадельфия» обыграла «Бостон» и сократила отставание в серии

«Филадельфия Сиксерс» на домашней площадке обыграл «Бостон Селтикс» в четвертом матче полуфинальной серии Восточной конференции, сообщает ТАСС.

Самым результативным игроком встречи признан хорватский нападающий «Сиксерс» Дарио Шарич с 25 очками.

В составе победителей дабл-дабл из 15 очков и 13 подборов оформил Джоэль Эмбиид. Еще один дабл-дабл на счету Бена Симмонса (19 очков и 13 подборов).

Реклама

За «Селтикс» 20 очков набрал форвард Джейсон Тейтум.

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Бостона».

НБА — плей-офф. 1/2 финала — Восток. 4-й матч

Филадельфия Сиксерс (Филадельфия) — Бостон Селтикс (Бостон) — 103 : 92 (21:22, 26:21, 29:22, 27:27)