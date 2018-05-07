Баскетболист возле кольца перепрыгнул двухметрового соперника

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юта Джаз» Донован Митчелл перепрыгнул через двухметрового центрового «Хьюстон Рокетс» Клинта Капелу во время четвертого матча второго раунда плей-офф.

Митчелл пытался в прыжке помешать сопернику отправить снаряд в кольцо, однако перелетел через игрока. В итоге центровой «Рокетс», рост которого составляет 208 сантиметров, сумел забросить мяч сверху, несмотря на прессинг защитника.

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Матч закончился победой команды Капелы со счетом 100-87. После этого поражения «Юта» проигрывает «Хьюстону» в серии до четырех побед 1-3.

Ранее сообщалось, что баскетболист Дмитрий Кулагин продлил контракт с «Локомотивом-Кубанью».