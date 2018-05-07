Сборная России разгромила Белоруссию на ЧМ по хоккею
Сборная России разгромила национальную команду Белоруссии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2018 в Дании. Встреча завершилась со счетом 6:0, сообщает ТАСС.
Заброшенные шайбы в свой актив записали нападающие российской сборной Максим Шалунов, Илья Каблуков, Максим Мамин, Кирилл Капризов и Павел Дацюк, оформивший дубль.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча Белоруссия — Россия.
Хоккей. Чемпионат мира — 2018. Группа А
Белоруссия — Россия — 0:6 (0:1, 0:3, 0:2)
0:1 — Павел Дацюк (Евгений Дадонов) — 05:27
0:2 — Максим Шалунов (Александр Барабанов, Илья Каблуков) --25:55
0:3 — Илья Каблуков (Александр Барабанов, Никита Трямкин) — 29:25
0:4 — Павел Дацюк (Динар Хафизуллин, Максим Шалунов) — 39:26 (5х4)
0:5 — Максим Мамин (Никита Зайцев) — 45:16
0:6 — Кирилл Капризов (Павел Дацюк) — 47:37