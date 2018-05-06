Сборная Финляндии разгромила Латвию на ЧМ-2018

Сборная Финляндии разгромила национальную команду Латвии на чемпионате мира по хоккею в Дании. Встреча завершилась со счетом 8:1, сообщает ТАСС.

Шайбы в составе победителей забросили 20-летний нападающий Себастьян Ахо, который записал на свой счет шесть (2+4) очков, дубли у Вели-Матти Савинайнена и Теуво Терявяйнена. Еще по одной шайбе принесли команде Финляндии Антти Суомела и Микко Рантанен.

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Сборная Латвии ответила точным броском Рихарда Букартса.

Хоккей. Чемпионат мира — 2018. Группа В

Латвия — Финляндия — 1:8 (0:3, 0:2, 1:3)

0:1 — Ахо (Савинайнен) — 01:24,

0:2 — Савинайнен (Хейсканен, Ахо) — 07:44,

0:3 — Суомела — 17:16,

0:4 — Ахо — 27:31 (4x5),

0:5 — Савинайнен (Терявяйнен, Ахо) — 34:49,

0:6 — Терявяйнен (Рантанен, Гранлунд) — 46:29 (5x4),

0:7 — Рантанен (Ахо, Терявяйнен) — 47:28 (5x4),

0:8 – Терявяйнен (Нутиваара, Ахо) – 51:10,

1:8 – Букартс (Балинскис) – 51:38.