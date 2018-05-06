«Арсенал» добился разгромной победы в последнем домашнем матче Венгера

Лондонский футбольный клуб «Арсенал» добился разгромной победы в матче чемпионата Англии против «Бернли». Встреча завершилась со счетом 5:0, сообщает «Советский спорт».

В составе победителей дубль оформил Пьер-Эмерик Обамейянг. Еще по разу отличились Александр Ляказетт, Зеад Колашинац и Алекс Айуоби.

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Этот матч стал последним на «Эмирейтс» для главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера, который уйдет со своего поста по окончании нынешнего сезона, на домашнем стадионе «канониров».

«Газета.Ru» провела трансляцию матча «Арсенал» — «Бернли».

Футбол. Чемпионат Англии. Премьер-лига. 37-й тур

«Арсенал» (Лондон) — «Бернли» (Бернли) — 5:0

Голы: 1:0 — Обамейянг, 14; 2:0 — Ляказетт, 45+3; 3:0 — Колашинац, 54; 4:0 — Айуоби, 64; 5:0 — Обамейянг, 75