Швеция обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею
Сборная Швеции обыграла национальную команду Чехии на проходящем в Дании чемпионате мира по хоккею. Встреча завершилась со счетом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1), сообщает ТАСС.
Голами в составе победителей отметились Рикард Раккель, Маттиас Янмарк и Мика Зибанеджад. Чехи ответили точными бросками Филипа Гронека и Томаша Гика.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча Швеция — Чехия.
Хоккей. Чемпионат мира — 2018. Группа А
Швеция — Чехия — 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
1:0 – Ракелль (Янмарк, Линдхольм) – 04:49
2:0 – Янмарк (Ракелль) – 07:13 (5x4)
2:1 – Гронек (Червенка, Гика) – 33:10 (5x3)
3:1 – Зибанеджад (Ракелль) – 43:11
3:2 – Гика (Факса) – 55:46 (5x4)