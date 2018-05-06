Рашидов завоевал четвертое для России золото ЧЕ по вольной борьбе

Россиянин Гаджимурад Рашидов завоевал второе золото чемпионата Европы по вольной борьбе в карьере. Об этом сообщает ТАСС.

На континентальном первенстве, которое проходит в родном для Рашидова Каспийске, борец одержал победу над грузином Бекой Ломтадзе в финале весовой категории до 61 кг.

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Поединок завершился со счетом 4:1 в пользу россиянина.

Бронзовые медали завоевали представитель Турции Реджеп Топал и Миржалал Хасан-Заде из Азербайджана.

Отмечается, что это уже четвертая золотая медаль на домашнем чемпионате Европы для России.

Ранее обладателем золотой медали по спортивной борьбе стал Ахмед Гаджимагомедов.