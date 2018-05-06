Российская теннисистка Кузнецова сменила тренера

Российская теннисистка Светлана Кузнецова сообщила о смене тренера, передает «Советский спорт».

«После Майами я почувствовала, что мне и моему тренеру, Карлосу Мартинесу, нужно какое-то время побыть порознь.

Сейчас я на временной основе пригласила Гильермо Каньяса, и пока мне нравится наша совместная работа. Раньше у меня никогда не было операций, так что восстановление после нее — новый вызов», — приводит слова теннисистки WTA Insider.

Ранее российский фигурист, серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях Михаил Коляда выразил намерение сотрудничать с тренером Рафаэлом Арутюняном.