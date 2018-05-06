Стал известен состав сборной России по хоккею на матч ЧМ с Австрией

Стал известен состав сборной России по хоккею на второй матч группового этапа чемпионата мира с Австрией. Об этом сообщает ТАСС.

Команда выйдет на лед в следующем составе:

Владислав Гавриков — Богдан Киселевич, Кирилл Капризов — Павел Дацюк — Евгений Дадонов;

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Никита Трямкин — Динар Хафизуллин, Александр Барабанов — Илья Каблуков — Илья Михеев;

Егор Яковлев, Максим Мамин — Сергей Андронов — Максим Шалунов;

Никита Нестеров — Никита Зайцев, Михаил Григоренко — Артем Анисимов — Павел Бучневич.

Матч состоится 6 мая в 13:30 по московскому времени на «Роял-Арене» в Копенгагене.

Ранее в сборной России озвучили причину неудачного выступления на Евротуре.