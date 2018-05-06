Стал известен состав сборной России по хоккею на матч ЧМ с Австрией
Стал известен состав сборной России по хоккею на второй матч группового этапа чемпионата мира с Австрией. Об этом сообщает ТАСС.
Команда выйдет на лед в следующем составе:
Владислав Гавриков — Богдан Киселевич, Кирилл Капризов — Павел Дацюк — Евгений Дадонов;
Никита Трямкин — Динар Хафизуллин, Александр Барабанов — Илья Каблуков — Илья Михеев;
Егор Яковлев, Максим Мамин — Сергей Андронов — Максим Шалунов;
Никита Нестеров — Никита Зайцев, Михаил Григоренко — Артем Анисимов — Павел Бучневич.
Матч состоится 6 мая в 13:30 по московскому времени на «Роял-Арене» в Копенгагене.
Ранее в сборной России озвучили причину неудачного выступления на Евротуре.
Состав сборной����России на игру с����Австрией. Победный - не меняют! Изменений нет, смотрим в 13:15 по московскому времени на Первом канале. pic.twitter.com/EAqQ3XfJ5M— Хоккей России (@russiahockey) 6 мая 2018 г.