Стал известен состав сборной России по хоккею на матч ЧМ с Австрией

Во время хоккейного матча между сборными командами России и Франции в Копенгагене, 4 мая 2018 года Алексей Куденко/РИА «Новости»

Стал известен состав сборной России по хоккею на второй матч группового этапа чемпионата мира с Австрией. Об этом сообщает ТАСС.

Команда выйдет на лед в следующем составе:

Владислав ГавриковБогдан Киселевич, Кирилл КапризовПавел ДацюкЕвгений Дадонов;

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Никита Трямкин — Динар Хафизуллин, Александр БарабановИлья КаблуковИлья Михеев;

Егор Яковлев, Максим МаминСергей АндроновМаксим Шалунов;

Никита НестеровНикита Зайцев, Михаил ГригоренкоАртем Анисимов — Павел Бучневич.

Матч состоится 6 мая в 13:30 по московскому времени на «Роял-Арене» в Копенгагене.

Ранее в сборной России озвучили причину неудачного выступления на Евротуре.