Головкин нокаутировал Мартиросяна и повторил рекорд

Казахстанский боксер Геннадий Головкин нокаутировал американца Ванеса Мартиросяна и защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер») и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг, сообщает ТАСС.

12-раундовый бой проходил в американском Карсоне. Головкин победил нокаутом во втором раунде.

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Изначально Головкин должен был провести повторный поединок против мексиканца Сауля Альвареса, первый бой с которым завершился вничью. Однако оппонент попался на допинге и был дисквалифицирован. За месяц до поединка мексиканца заменил Мартиросян.

Головкин защитил титул чемпиона мира в 20-м бою подряд. Подобным достижением в этой весовой категории владеет американец Бернард Хопкинс, который проводил свои защитные поединки в 1995-2005 годах.

35-летний Головкин ни разу не проиграл на ринге. Теперь в активе казахстанца 38 побед (34 из них — нокаутом) и одна ничья.