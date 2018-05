Жуткая травма американца во время боя поразила болельщиков

Американский боец смешанного стиля (MMA) Жером Ривера получил травму руки на турнире Legacy Fighting Alliance 39 во время боя с соотечественником Брэнданом Ройвалом. Видео опубликовано в твиттере.

После того, как рука спортсмена оказался в неестественном положении, он попытался убежать от соперника. Однако рефери остановил бой, но травмированному спортсмену пришлось перенести еще несколько ударов.

Ройвалу была присуждена победа техническим нокаутом на 40-й секунде первого раунда.

Well this just happened at #LFA39... @LFAfighting @brandonroyval pic.twitter.com/7QgERTvczT