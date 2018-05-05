Жуткая травма американца во время боя поразила болельщиков
Американский боец смешанного стиля (MMA) Жером Ривера получил травму руки на турнире Legacy Fighting Alliance 39 во время боя с соотечественником Брэнданом Ройвалом. Видео опубликовано в твиттере.
После того, как рука спортсмена оказался в неестественном положении, он попытался убежать от соперника. Однако рефери остановил бой, но травмированному спортсмену пришлось перенести еще несколько ударов.
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Ройвалу была присуждена победа техническим нокаутом на 40-й секунде первого раунда.
Well this just happened at #LFA39... ���� @LFAfighting @brandonroyval pic.twitter.com/7QgERTvczT— AXS TV Fights (@AXSTVFights) 5 мая 2018 г.