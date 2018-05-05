Жуткая травма американца во время боя поразила болельщиков

Боец Жером Ривера Caged Minds

Американский боец смешанного стиля (MMA) Жером Ривера получил травму руки на турнире Legacy Fighting Alliance 39 во время боя с соотечественником Брэнданом Ройвалом. Видео опубликовано в твиттере.

После того, как рука спортсмена оказался в неестественном положении, он попытался убежать от соперника. Однако рефери остановил бой, но травмированному спортсмену пришлось перенести еще несколько ударов.

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Ройвалу была присуждена победа техническим нокаутом на 40-й секунде первого раунда.