Президент «Атлетико»: Гризманн останется в клубе
Президент мадридского футбольного клуба «Атлетико» Энрике Сересо выразил уверенность в том, что нападающий команды Антуан Гризманн не уйдет летом. Слова функционера приводит Cadena Ser Сересо.
«У меня нет никаких сомнений, что Гризманн останется в «Атлетико» на следующий сезон. Он игрок «Атлетико» и останется им», — сказал Сересо.
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Ранее Гризманн опроверг слухи о переходе в «Барселону».
«Не знаю, откуда идет эта информация. Я ничего не знаю. На данный момент ничего нет. Это ложные сведения», — цитирует футболиста Téléfoot.
Кроме того, Гризманн заявил о том, что не планирует рассматривать предложения от «Манчестер Юнайтед».