«Вегас» обыграл «Сан-Хосе» и вышел вперед в серии Кубка Стэнли
«Вегас Голден Найтс» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в пятом матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:3, сообщает ТАСС.
У победителей дубль оформил Алекс Так. Еще по шайбе забросили Эрик Хаула и Джонатан Маршессо.
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За «Сан-Хосе» отличились Кевин Лабанк, Томаш Гертл и Миккель Бедкер.
Таким образом, клуб из Невады вышел вперед в серии — 3-2. Следующий матч пройдет 7 мая в Сан-Хосе.
Хоккей. НХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/2 финала. Пятый матч
«Вегас Голден Найтс» (Парадайс) — «Сан-Хосе Шаркс» (Сан Хосе) — 5:3