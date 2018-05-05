«Нью-Орлеан» одолел «Голден Стэйт» и сократил отставание в серии

«Нью-Орлеан Пеликанс» на своей площадке взял верх над «Голден Стэйт Уорриорз» в третьем матче полуфинала Западной конференции НБА. Встреча завершилась со счетом 119:100, сообщает ТАСС.

В составе победителей лучшим игроком стал Энтони Дэвис, который набрал 33 очка, а также совершил 18 подборов и четыре перехвата.

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У гостей самым результативным оказался Клэй Томпсон, записавший на свой счет 26 очков.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Голден Стэйт».

НБА. Плей-офф. 1/2 финала. Запад. 3-й матч

«Нью-Орлеан Пеликанс» (Нью-Орлеан) — «Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — 119:100 (30:21, 32:35, 30:19, 27:25)

«Нью-Орлеан Пеликанс»: Дэвис — 33, Холидей — 21, Кларк — 18, Миротич — 16, Мур — 13, Хилл — 9, Миллер — 5, Рондо — 4, Казинс, Диалло, Джексон, Кроуфорд, Лиггинс, Ажинса, Окафор

«Голден Стэйт Уорриорз»: Томпсон — 26, Дюрант — 22, Карри — 19, Грин — 11, Луни — 6, Игуодала — 4, Пачулия — 3, Макги — 2, Кук — 2, Янг — 2, Ливингстон — 2, Белл — 1, Маккоу, Уэст, Джонс