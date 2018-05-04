Форвард «Атлетико» стал игроком недели в Лиге Европы

Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста признан лучшим футболистом недели в Лиге Европы, сообщает «Советский спорт».

«Лучшим игроком недели в Лиге Европы стал форвард «Атлетико» Диего Коста», — гласит официальный аккаунт турнира в твиттере.

Второе место в голосовании занял хавбек «Зальцбурга» Амаду Айдара, набравший 17% голосов.

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«Атлетико» по сумме двухматчевого противостояния одолел лондонский «Арсенал», а «Марсель» вышел в финал благодаря победе над «Зальцбургом».

Ранее сообщалось, что тренер «Зальцбурга» простил Карасева за результативную ошибку в полуфинале Лиги Европы.