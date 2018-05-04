Федор Емельяненко не посетит бой младшего брата

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко не будет присутствовать на бое своего брата Александра против бразильца Габриэла Гонсаги, который пройдет 5 мая в рамках турнира RCC 2 в Екатеринбурге. Об этом решении спортсмен заявил ТАСС.

СМИ стало известно, что Федор собирается посетить открытие академии «Русской Медной Компании» (РМК), а также вечер единоборств, главной встречей которого должен стать бой Емельяненко-младшего.

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Отвечая на вопрос журналистов, какие мероприятия, помимо открытия академии РМК, он собирается посетить, спортсмен ответил: «Никаких».

Ранее сообщалось, что организаторы турнира планируют померить братьев в Екатеринбурге.