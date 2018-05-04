Братья Емельяненко могут помириться в Екатеринбурге

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко подтвердил присутствие своего брата на предстоящем турнире RCC 2, который пройдет в Екатеринбурге 5 мая. Об этом сообщает Sport24.

«Да, Федор будет здесь», — заявил спортсмен.

Встреча станет выдающимся событием в мире российских единоборств, поскольку в 2017 году накалившийся конфликт братьев стал достоянием СМИ.

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Братья обменялись взаимными претензиями. Александр назвал окружение брата «подхалимами» и «людьми, боящимися потерять выгодные связи». Федор в своем интервью назвал брата «Иудой» и попросил не обижать близких ему людей.

В 2018 году Александр публично поздравил Федора с победой над Фрэнком Миром, и отношения братьев стали нормализоваться.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко намерен досрочно победить бразильца Гонзагу на предстоящем турнире.