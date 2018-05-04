ИААФ отстранила пятерых россиян от участия в чемпионате мира по ходьбе

Пять российских ходоков, которые прибыли в Китай для участия в командном чемпионате мира, стартующем 5 мая, отстранены от соревнований. Об этом сообщает ТАСС.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) лишила Клавдию Афанасьеву, Ольгу Елисееву, Юлию Липанову, Сергея Шарыпова и Сергея Широбокова статуса нейтральных спортсменов, из-за чего они не смогут выступить на чемпионате мира по спортивной ходьбе в Китае.

Ранее панель ИААФ задумалась о таких мерах после появления информации об участии пожизненно дисквалифицированного тренера по легкой атлетике Виктора Чегина в тренировочных мероприятиях россиян.