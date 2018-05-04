СМИ: игрок «Локомотива» Тарасов ударил болельщика «Спартака»

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Болельщик московского «Спартака» Андрей Измайлов заявил, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов ударил его во время отдыха в одном из столичных ресторанов. По его словам, Тарасов, а также Алексей и Антон Миранчук 1 мая курили кальян.

«Смотрю — закурили кальян. Алкогольный или нет — не знаю. А когда Тарасов начал еще и выпивать... Я, конечно, не фанат «Локомотива», а болельщик «Спартака». Но мне стало обидно, что такое вообще возможно. Они же накануне должны были становиться чемпионами (30 апреля «Локомотив» проиграл на выезде «Краснодару» со счетом 0:2. — «Газета.Ru»).

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Я сделал фотографию, которую можно было увидеть в моем инстаграме. Где-то через 40-60 минут ко мне подбежал Тарасов. Спросил: «Это ты сделал?» Я сразу понял, о чем речь, ответил: «Да». Затем последовал мощный удар в лоб наотмашь. Бил не кулаком — ладонью, но очень сильно. У меня даже очки слетели. Я встал. И тут моментально подлетели еще человек пять-шесть. У одного был ствол — не знаю, «травмат» или нет. И этот человек тоже ударил меня по лицу. Это мягко говоря», — цитирует болельщика «Спорт-Экспресс».

По словам Измайлова, свидетелями данного инцидента стали несколько людей, среди которых был и вратарь казанского «Рубина» Сослан Джанаев. При этом он подчеркнул, что видеодоказательств нападения на него со стороны Тарасова у него нет.

«Врать мне нет никакого смысла. У меня нет предвзятости по отношению к Дмитрию. Был бы на его месте условный Тарас Михалик — я сделал бы то же самое», — добавил фанат.

После 28-го тура РФПЛ «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу чемпионата и имеет в своем активе 57 очков. «Спартак» с 53 баллами располагается на втором месте.