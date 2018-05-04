Ударивший и удаливший игрока «Нанта» арбитр признан судьей года в Лиге 1

<img src="//img.gazeta.ru/files3/260/11613260/rueb385f4b47b-pic905-895x505-83554.jpg">

Скандально известный арбитр чемпионата Франции Тони Шапрон признан лучшим судьей года в Лиге 1, сообщает «Советский спорт».

По информации Le Parisien, за Шапрона проголосовали большинство его коллег.

46-летний арбитр стал фигурантом скандального инцидента, который произошел в матче 20-го тура между «Нантом» и «ПСЖ».

Реклама

На 90-й минуте встречи защитник Диего Карлос случайно задел Шапрона, и тот упал на газон. Судья попытался ударить игрока ногой, а затем показал ему красную карточку. Позже французская лига отменила удаление игрока.

Ранее сообщалось, что за данный инцидент Шапрон был дисквалифицирован на три месяца.