Путин получил паспорт болельщика
Президент России Владимир Путин и руководитель Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино получили паспорта болельщиков чемпионата мира — 2018 в Центре выдачи в Сочи, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
Путин приехал в центр в подтрибунном помещении гоночной трассы «Сочи Автодром», чтобы встретиться с Инфантино и министром связи Николаем Никифоровым.
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Никифоров зарегистрировал Путина и Инфантино в электронной очереди и выдал талоны, с которыми гости подошли к стойкам выдачи ID-карт.
Центр выдачи паспортов болельщика в Сочи находится недалеко от касс продажи билетов на матчи чемпионата мира по футболу в Олимпийском парке.
Ранее сообщалось, что Путин и президент ФИФА Инфантино получат паспорта болельщиков в Сочи.