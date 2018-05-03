Путин получил паспорт болельщика

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Президент России Владимир Путин и руководитель Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино получили паспорта болельщиков чемпионата мира — 2018 в Центре выдачи в Сочи, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Путин приехал в центр в подтрибунном помещении гоночной трассы «Сочи Автодром», чтобы встретиться с Инфантино и министром связи Николаем Никифоровым.

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Никифоров зарегистрировал Путина и Инфантино в электронной очереди и выдал талоны, с которыми гости подошли к стойкам выдачи ID-карт.

Центр выдачи паспортов болельщика в Сочи находится недалеко от касс продажи билетов на матчи чемпионата мира по футболу в Олимпийском парке.

Ранее сообщалось, что Путин и президент ФИФА Инфантино получат паспорта болельщиков в Сочи.