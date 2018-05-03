«Сан-Хосе» разгромил «Вегас» и сравнял счет в серии Кубка Стэнли

<img src="//img.gazeta.ru/files3/685/11721685/RTX5SUI4-pic905-895x505-89488.jpg">

«Сан-Хосе Шаркс» на домашней площадке обыграл «Вегас Голден Найтс» в четвертом матче Западной конференции второго раунда Кубка Стэнли со счетом 4:0. Об этом сообщает ТАСС.

Голами в составе победителей отметились Маркус Серенсен, Йоонас Донской, Томаш Гертл и Джо Павелски. Вратарь «Шаркс» Мартин Джонс отразил 34 броска из 34, оформив второй шат-аут в сезоне.

Реклама

Счет в серии стал 2-2.

НХЛ — плей-офф. 1/2 финала — Запад. 4-й матч

Сан-Хосе Шаркс (Сан-Хосе) — Вегас Голден Найтс (Парадайс) — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы: 1:0 – Серенсен (Фер, Диллон) – 15:37 (5x5),

2:0 – Донской (Диллон) – 19:54 (5x5),

3:0 – Гертл (Бедкер, Кутюр) – 25:35 (5x5),

4:0 – Павелски (Кутюр, Бернс) – 51:43 (5x4)