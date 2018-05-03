Российских журналистов не пустят на финал Лиги чемпионов в Киеве

<img src="//img.gazeta.ru/files3/357/11737357/RTS1PH2B-pic905-895x505-9292.jpg">

Российские журналисты не будут допущены на финал Лиги чемпионов в Киеве. Об этом сообщает газета «Известия».

«В первую очередь это касается лиц, которые посетили Крым через закрытые пункты пропуска. Эти люди нарушили украинское законодательство и не смогут освещать спортивное мероприятие из Киева, даже если у них будет аккредитация.

Реклама

Ограничения будут распространяться и на журналистов, которые побывали в непризнанных республиках», — заявил собеседник агентства.

В Верховной раде также добавили, что российским журналистам следует работать дистанционно.

«Я считаю, что российские журналисты должны пользоваться средствами интернета. И такое событие, как финал Лиги чемпионов, пусть они освещают дистанционно — как это было в 2017 году, когда мы принимали «Евровидение».

Украинцам также стоит бойкотировать чемпионат мира, который пройдет в России в 2018 году», — сказал украинский депутат Александр Марченко.

Ранее сообщалось, что жителей Крыма не пустят на финал Лиги чемпионов в Киеве.