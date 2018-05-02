Японское телевидение сняло документальный фильм про фигуристку Медведеву

Японское спутниковое телевидение WOWOW подготовило документальный фильм про российскую фигуристку Евгению Медведеву, сообщает «Советский спорт».

Фильм несет название «Евгения Медведева. Зимнее испытание для абсолютной королевы». Картина показывает жизнь спортсменки во время восстановления после травмы стопы, а также о ее подготовке к зимним Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане.

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На Играх Медведева завоевала две серебряные награды. Одну в командных соревнованиях и одну — в женском одиночном катании.

18-летняя фигуристка пропустила чемпионат мира — 2018 в Милане из-за неудачно залеченной травмы ноги.

Ранее олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин поделился мнением о работе Медведевой на телевидении, а также прокомментировал информацию о том, что россиянка уйдет из спорта, чтобы стать телеведущей.