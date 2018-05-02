Аршавин заявил о скором окончании карьеры

36-летний российский форвард «Кайрата» Андрей Аршавин заявил, что в ближайшем будущем может завершить игровую карьеру, сообщает «Советский спорт».

«Я думаю, что конец близок и он рядом», — сказал Аршавин в эфире Kazakh TV.

Также нападающий отметил, что не планирует уходить из футбола.

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«Футбол — это мое любимое занятие в жизни. Я бы хотел остаться в футболе. В каком качестве? Как жизнь сложится», — заключил россиянин.

В текущем сезоне чемпионата Казахстана Аршавин провел семь матчей, в которых забил четыре мяча. 29 мая ему исполнится 37 лет.

Ранее Аршавин назвал наставника «Арсенала» Арсена Венгера неповторимым специалистом.