Аршавин заявил о скором окончании карьеры
36-летний российский форвард «Кайрата» Андрей Аршавин заявил, что в ближайшем будущем может завершить игровую карьеру, сообщает «Советский спорт».
«Я думаю, что конец близок и он рядом», — сказал Аршавин в эфире Kazakh TV.
Также нападающий отметил, что не планирует уходить из футбола.
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«Футбол — это мое любимое занятие в жизни. Я бы хотел остаться в футболе. В каком качестве? Как жизнь сложится», — заключил россиянин.
В текущем сезоне чемпионата Казахстана Аршавин провел семь матчей, в которых забил четыре мяча. 29 мая ему исполнится 37 лет.
Ранее Аршавин назвал наставника «Арсенала» Арсена Венгера неповторимым специалистом.