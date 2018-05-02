Жуков не будет переизбираться на пост президента Олимпийского комитета

Нынешний президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах главы организации, передает ТАСС.

Как сообщил чиновник, возглавляющий ОКР с 2010 года, на его решение повлияла сильная загруженность в Государственной Думе.

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«В сложившейся за последнее время непростой ситуации в международном спорте, очень важно, чтобы руководитель, который возглавит Олимпийский комитет России, работал в ОКР на постоянной основе. У меня такой возможности сейчас нет в связи с большой загруженностью в Государственной Думе», — сказал он.

В нижней палате Федерального собрания Жуков занимает должности заместителя председателя Государственной думы РФ и заместителя председателя наблюдательного совета Российской шахматной федерации, а также является членом Международного олимпийского комитета.

Ближайшие выборы президента ОКР пройдут 29 мая на Олимпийском собрании, на котором также будет сформирован новый состав исполкома.