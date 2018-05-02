Овечкин признан третьей звездой дня в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин был назван третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), информирует ТАСС.

Встреча «Вашингтона» и «Питтсбург» закончилась со счетом 4:3 и вывела гостей вперед в серии второго раунда Кубка Стэнли. Российский форвард забросил победную шайбу за 67 секунд до конца третьего периода и установил новый клубный рекорд.

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Первой звездой дня в НХЛ признан нападающий «Виннипега» Блейк Уилер, отметившийся двумя голами и результативной передачей во встрече с «Нэшвиллом»» (7:4). Второй звездой признан его одноклубник Дастин Бафлин, также ставший автором двух голов и сделавший результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Овечкин признан первой звездой третьего матча серии с «Питтсбургом».