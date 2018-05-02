Овечкин установил новый рекорд «Вашингтона»

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз» установил новый рекорд клуба. Об этом сообщает «Советский спорт».

Овечкин стал автором победной шайбы на последней минуте матча. Таким образом, на счету российского игрока 13 очков в девяти матчах нынешнего плей-офф.

Реклама

Это седьмая шайба Овечкина, которая принесла «Кэпиталз» победу в матчах Кубка Стэнли, что стало новым клубным рекордом.

До достижения россиянина по шесть победных голов принадлежало Никласу Бекстрему, Джейсону Чимере и Петеру Бондре.

Ранее Овечкин был признан первой звездой третьего матча полуфинальной серии Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз» (4:3).