Дубль Бензема принес «Реалу» третий финал Лиги чемпионов подряд

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Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Баварией» (2:2) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Об этом сообщает «Советский спорт».

На голы мюнхенцев Джошуа Киммиха и Хамеса Родригеса хозяева поля ответили дублем Карима Бензема.

Француз забил первый мяч головой после подачи Марсело, а второй закатил в пустые ворота после грубой ошибки вратаря «Баварии» Свена Ульрайха.

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Благодаря этой ничьей «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов в третий раз подряд.

Лига чемпионов. 1/2 финала

«Реал» (Испания) — «Бавария» (Германия) — 2:2 (1:1)

Голы: Киммих, 3 (0:1), Бензема, 11 (1:1), Бензема, 46 (2:1), Родригес, 63 (2:2).

«Газета.Ru» вела подробную текстовую онлайн-трансляцию встречи.