Дубль Бензема принес «Реалу» третий финал Лиги чемпионов подряд
Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Баварией» (2:2) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Об этом сообщает «Советский спорт».
На голы мюнхенцев Джошуа Киммиха и Хамеса Родригеса хозяева поля ответили дублем Карима Бензема.
Француз забил первый мяч головой после подачи Марсело, а второй закатил в пустые ворота после грубой ошибки вратаря «Баварии» Свена Ульрайха.
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Благодаря этой ничьей «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов в третий раз подряд.
Лига чемпионов. 1/2 финала
«Реал» (Испания) — «Бавария» (Германия) — 2:2 (1:1)
Голы: Киммих, 3 (0:1), Бензема, 11 (1:1), Бензема, 46 (2:1), Родригес, 63 (2:2).
«Газета.Ru» вела подробную текстовую онлайн-трансляцию встречи.