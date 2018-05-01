Бьорндален ответил на вопрос о своем назначении в сборную России по биатлону

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален заявил, что не слышал о своем назначении работать в сборной России по биатлону. Об этом сообщает ТАСС.

«Впервые слышу об этом», — цитирует Бьорндалена NRK.

Также спортсмен добавил, что еще слишком рано говорить о его тренерской карьере. 44-летний норвежец ушел из большого спорта по окончании сезона-2017/18.

Ранее сообщалось, что Бьорндален может возглавить мужскую сборную России по биатлону.