На полузащитника «Спартака» Фернандо претендуют пять европейских топ-клубов

Бразильский полузащитник «Спартака» Лукас Фернандо может покинуть московский клуб во время летнего трансферного окна, сообщает «Советский спорт».

По информации The Sun, в услугах 26-летнего игрока заинтересованы сразу пять европейских топ-клуба, среди которых лондонские «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур» и ливерпульский «Эвертон», а также испанские «Севилья» и «Атлетико».

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Отмечается, что руководство красно-белых готово расстаться с игроком основного состава команды не менее чем за €25 млн. Соглашение между Фернандо и «Спартаком» рассчитано до лета 2021 года.

В текущем сезоне чемпионата России бразилец сыграл в 25 матчах, в которых забил пять мячей.