«Вегас» вырвал победу в матче с «Сан-Хосе» и повел в серии
«Вегас Голден Найтс» на выезде одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в третьем матче второго раунда Кубка Стэнли. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу гостей, сообщает ТАСС.
В составе хозяев льда авторами заброшенных шайб стали Тимо Майер, Эвандер Кейн и Томаш Гертл.
У «Вегаса» в основное время отличились Колин Миллер, Джонатан Маршессо и Райлли Смит. Победу своей команде в овертайме принес нападающий Вильям Карлссон.
Счет в серии стал 2-1 в пользу команды из Парадайса. Четвертый матч серии состоится 3 мая.
НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Запад. 3-й матч
«Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — «Вегас Голден Найтс» (Парадайс) — 3:4 (0:0, 1:3, 2:0, 0:1)
1:0 — Майер (Тирни, Бедкер) — 26:59 (5x4),
1:1 — Миллер (Нил, Перрон) — 29:40 (5x4),
1:2 — Маршессо (Так, Смит) — 33:09 (5x4),
1:3 — Смит (Карлссон, Маршессо) — 34:26,
2:3 — Кейн (Бернс, Демело) — 47:49,
3:3 — Гертл (Браун, Лабанк) — 58:03,
3:4 — Карлссон (Нил, Маршессо) — 68:17