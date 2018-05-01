Кубок чемпионата мира по футболу доставлен во Владивосток на самолете утром 1 мая, передает ТАСС.

Трофей был доставлен в сопровождении чемпиона мира по футболу Жилберту Силвы, посла тура кубка Виктории Лопыревой и посла чемпионата мира Натальи Водяновой.

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Кубок встречал глава Приморья Андрей Тарасенко.

Таким образом, Владивосток станет первым городом второго национального этапа тура, который примет кубок. В последний раз трофей принимал Сочи во время первого этапа российского тура в ноябре 2017 года.

Ранее чемпион мира в составе сборной Франции образца 1998 года Марсель Десайи в Екатеринбурге представил официальную форму волонтеров чемпионата мира в России.